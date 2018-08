Anzeige

Hügelsheim (ots) – Am Sonntag, um 13.25 Uhr, geriet auf der K3758, an einem Getränkelastwagen, ein Reifen des mitgeführten Anhängers in Brand. Der Fahrer versuchte diesen noch zu löschen, was ihm jedoch nicht gelang. Der Lastwagen konnte abgekoppelt … Lesen Sie hier weiter…

