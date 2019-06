Hügelsheim / Göppingen – Gekenterter Fischernachen – Eigentümer gesucht

Anzeige

Hügelsheim

Am gestrigen Donnerstag wurde der Polizei gegen 19 Uhr ein gekentertes Holzboot gemeldet, welches bei Rheinkilometer 331 rechtsrheinisch in einem Abstand von ca. 20 Meter zum Ufer zu Tal treibt. Da es zu diesem Zeitpunkt noch unklar war ob sich Personen in dem Boot befanden, suchte die Polizei das betroffene Gebiet mit einem Hubschrauber ab. Die Suche verlief negativ.

Der Fischernachen konnte durch die Feuerwehr bei Rheinkilometer 329,5 an der Natorampe Hügelsheim aus dem Rhein geborgen werden. Das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Iffezheim veranlasste mittlerweile den sicheren Abtransport und die Verwahrung des Bootes.

Das leicht beschädigte Nachen trägt den Namen „Heimat“, hat einen blau lackierten Rumpf und ist ca. 6,50 Meter lang und 1,50 Meter breit. Der Eigentümer bzw. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Wasserschutzpolizei in Verbindung zu setzen (Telefon 07851 9449-0).

