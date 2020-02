Hügelsheim – Lkw kollidiert mit Autos und Haus

Anzeige

Hügelsheim (ots) – Ein Lastkraftwagenfahrer befuhr am Montagmittag gegen 13:15 Uhr die Hauptstraße in Hügelsheim und verlor aus vermutlich medizinischer Ursache die Kontrolle des Fahrzeugs. Der Sattelzug kollidierte in Folge dessen mit zwei Autos und kam schließlich an einem Haus zum Stehen. Die Fassade des Hauses wurde leicht in Mitleidenschaft gezogen. Der Lkw-Fahrer und ein Autofahrer wurden bei dem Unfall verletzt und ins Stadtklinikum Baden-Baden gebracht. Der 40-Tonner und eines der beschädigten Autos müssen abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich vermutlich auf mehrere Zehntausend Euro. Die Hauptstraße ist derzeit noch voll gesperrt.

Die Beamten des Verkehrsdienstes Baden-Baden haben die Ermittlungen aufgenommen.

