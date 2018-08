Hügelsheim – Radfahrer verletzt

Anzeige

Hügelsheim (ots) – Wie es am Dienstagmorgen zu einem Unfall zwischen einem Radfahrer und einem Kleinwagen in der Badener Straße kommen konnte, ist momentan noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Gegen 10:30 Uhr war ein 82 Jahre alte Autofahrer in Richtung Friedhof gefahren, als es zu einem Zusammenstoß mit dem offenbar vorrausfahrenden 72-jährigen Radler kam. Dieser musste nach einer ersten Versorgung in einer nahegelegenen Arztpraxis zur weiteren Behandlung in eine Klinik. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 1.000 Euro.

