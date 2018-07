Hügelsheim, Rastatt – Bettler unterwegs

Hügelsheim (ots) – Der Polizei wurden am Donnerstagmittag mehrere Bettlergruppen unter anderem in Hügelsheim und Rastatt gemeldet. Die Ordnungshüter konnten gegen 12 Uhr in der Hauptstraße in Hügelsheim ein bittstellendes Duo antreffen und einer Kontrolle unterziehen. Hinweise auf Straftaten konnten die Beamten des Polizeireviers Rastatt nicht erlangen, weshalb es bei einer Personalienüberprüfung blieb. Bei der Feststellung von fremden Personen, die von Haus zu Haus ziehen, empfiehlt sich die Verständigung der Polizei.

