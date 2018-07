Hügelsheim – Rollerfahrer gestürzt

Hügelsheim (ots) – Ein 61-jähriger hat sich bei einem Sturz mit seinem Zweirad am Samstagabend gegen 18:40 Uhr schwer verletzt. Der Mann war im Bereich der L75 an der Abzweigung zum Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden (Dieter-Rückle-Straße) von einem Verkehrsteilnehmer verletzt im Straßengraben liegend neben seinem Zweirad der Marke Sangyang aufgefunden. Der Mann wurde schwer verletzt in eine Spezialklinik verbracht, am Roller entstand ein (Total-)Schaden von ca. 6000 Euro. Die Unfallursache ist bisher nicht bekannt. Dem Verletzten wurde nach Abschluss der medizinischen Versorgung im Klinikum eine Blutprobe entnommen, da Hinweise auf eine Alkoholisierung vorlagen. /rd

