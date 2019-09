Hügelsheim – Senior verursacht mehrere Verkehrsunfälle / Zeugenaufruf

Anzeige

Hügelsheim (ots) – Nachdem am Montagnachmittag gegen 16:15 Uhr bei der Polizei die Meldung einging, dass ein Pkw-Fahrer auffällig unsicher fahre, wurde die Örtlichkeit mit einer Streife angefahren. Auf einer Kreisstraße konnte der 81-jährige Pkw-Fahrer angehalten werden. Laut Zeugenaussagen streifte der Mann während der Fahrt eine entgegenkommende Mercedes-Fahrerin und entfernte sich ohne anzuhalten von der Unfallstelle. Ein durchgeführter Alkohol-Test verlief negativ, allerdings ginge es ihm nach eigenen Angaben aufgrund der Hitze nicht gut. An dem Fahrzeug konnten neben den Schäden durch die Kollision mit dem Mercedes noch weitere frische Unfallschäden festgestellt werden, die allerdings bislang nicht zuordenbar sind. An dem Mercedes entstand ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro. Dem 81-Jährigen wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft der Führerschein entzogen. Die Beamten des Polizeireviers Rastatt sind nun auf der Suche nach weiteren Personen, die Unfälle in diesem Zusammenhang mitbekommen haben und sind unter der Telefonnummer 07222/761-0 erreichbar.

/gü

