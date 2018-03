Hügelsheim – Zwei Schwerverletzte nach Verkehrsunfall

Hügelsheim (ots) – Nach einem Verkehrsunfall waren heute Vormittag zwei schwerverletzte Verkehrsteilnehmer und ein Gesamtschaden von rund 35.000 Euro zu beklagen. Eine 81-jährige Citroen-Fahrerin war gegen 11.40 Uhr auf der L 75 in Richtung Hügelsheim unterwegs. Auf Höhe der Ausfahrt in die Dieter-Rückle-Straße bog ein 50 Jahre alter entgegenkommender VW-Lenker unmittelbar vor der Seniorin nach links in Richtung Baden-Airpark ein. Die Frau konnte den anschließenden Frontalzusammenstoß nicht mehr verhindern. Die beiden verletzten Unfallbeteiligten wurden durch hinzugerufene Helfer des Rettungsdienstes in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Die schwer in Mitleidenschaft gezogenen Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Beamten der Verkehrspolizeidirektion Baden-Baden haben die Ermittlungen aufgenommen.

/ya

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/3896255