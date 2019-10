HZA-KA: Acht auf einen Schlag – Illegale Arbeitnehmer auf einer Großbaustelle im Raum Freudenstadt entdeckt

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Bei einer Baustellenkontrolle in der Nähe von Nagold haben Zollbeamte der Karlsruher Finanzkontrolle Schwarzarbeit am 26. September illegale Arbeitnehmer angetroffen. Es stellte sich heraus, dass acht der 13 Personen, die auf der Baustelle Rohbauarbeiten durchführten, sich unerlaubt in Deutschland aufhielten. Die aus Südosteuropa stammenden Männer im Alter von 23 bis 45 Jahren waren unter dem Deckmantel einer italienischen Firma tätig. Um einer Beschäftigung nachgehen zu dürfen, benötigen südosteuropäische Staatsangehörige einen Aufenthaltstitel, der zur Ausübung einer Tätigkeit berechtigt. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass die Arbeiter nicht über gültige Aufenthaltstitel verfügten. Sie wurden daraufhin vorläufig festgenommen und anschließend vernommen. Gegen sie wurden Strafverfahren wegen des Verdachts, sich illegal im Bundesgebiet aufzuhalten, eingeleitet. Über den weiteren Verbleib der illegalen Südosteuropäer entscheidet nun die zuständige Ausländerbehörde. Den Arbeitgeber der Beschuldigten erwarten Verfahren wegen der Beihilfe zum illegalen Aufenthalt und der illegalen Beschäftigung von Arbeitnehmern ohne gültige Arbeitsgenehmigung.

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121249/4398161