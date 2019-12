HZA-KA: Beschäftigte des Hauptzollamts Karlsruhe unterstützen Be-zirksverein für soziale Rechtspflege in Pforzheim

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Am Donnerstag, dem 19.12.2019, übergab Frau Dr. Berg-Haas, Leiterin des Hauptzollamts Karlsruhe, eine Spende in Höhe von 1.040 Euro sowie 60 liebevoll verpackte Geschenke an die Leiterin des Bezirksvereins für soziale Rechtspflege in Pforzheim, Frau Witterberg. Der Betrag kam durch die Spenden der Beschäftigten des Hauptzollamts Karlsruhe zustande, ebenso die Geschenke für die Kinder aus dem Eltern-Kind-Projekts des Bezirksvereins. Das Eltern-Kind-Projekt betreut Kinder, bei denen ein oder gar beide Elternteile in Haft geraten sind.

Bei 20 der insgesamt 60 Geschenke handelt es sich um konkrete Wünsche einzelner Kinder. Die selbstgeschriebenen Wunschzettel der Kinder wurden im Hauptzollamt Karlsruhe zuvor an einen kreativen Weihnachtsbaum gehängt. Die Beschäftigten des HZA Karlsruhe konnten diese dann entnehmen und erfüllen. „Wir hoffen, auch diesen Kindern hiermit eine kleine Freude machen zu können und ihnen das Weih-nachtsfest ein wenig zu verschönern“, so die Leiterin des Hauptzollamts Karlsruhe.

Zusatzinformation: Das Hauptzollamt Karlsruhe ist mit seinen 690 Beschäftigten eines von sechs Hauptzollämtern in Baden-Württemberg. Die Zuständigkeit reicht vom Kreis Freudenstadt im Süden bis zum Rhein-Pfalz-Kreis im Nordwesten und dem Neckar-Odenwald-Kreis im Nordosten. Das Hauptzollamt Karlsruhe sicherte und verwaltete 2018 ein Steueraufkommen von rund 8,6 Milliarden Euro in den Bereichen Zölle, Einfuhrumsatzsteuer, Kraftfahrzeugsteuer und Verbrauchsteuern. Mit seinen sechs Zollämtern in Mannheim, Heidelberg, Bruchsal, Baden-Baden, Pforzheim und Karlsruhe, den beiden Kontrolleinheiten Verkehrswege und Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden sowie den vier Standorten zur Bekämpfung der Schwarzarbeit in Ludwigshafen, Rastatt, Heidelberg und Karlsruhe ist das Hauptzollamt in der Fläche gut vertreten und präsent.

