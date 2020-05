HZA-KA: Hauptzollamt Karlsruhe unterstützt die Durlacher Tafel

Anzeige

Karlsruhe (ots) – 1.356,90 Euro spendet das Hauptzollamt Karlsruhe der Durlacher Tafel e.V.

Angesichts der Corona-Pandemie und den Auswirkungen auf die sozialen Angebote der Tafeln und sozialen Einrichtungen in Deutschland haben sich die Beschäftigten des Hauptzollamts Karlsruhe dazu entschlossen, eine Spendenaktion zu Gunsten des Karlsruher Durlacher Tafel e.V. zu organisieren.

Das Ergebnis: 1.356,90 Euro.

„Jedes Jahr zu Weihnachten sammeln und spenden die Beschäftigten des Hauptzollamts Karlsruhe zu Gunsten eines gemeinnützigen Vereins im Hauptzollamtsbezirk. Auf Grund der misslichen Lage bei den Tafeln in Deutschland, ausgelöst durch die Corona Pandemie, hielt ich es für angebracht, nicht bis Weihnachten zu warten, sondern sofort etwas zu tun! Denn der Bedarf besteht jetzt!“ so die Leiterin des Hauptzollamts Karlsruhe, Frau Dr. Berg-Haas. Aufgrund der bestehenden kontaktmindernden Maßnahmen wurde der Scheck übersandt.

Zusatzinformation: Das Hauptzollamt Karlsruhe ist mit seinen gut 700 Beschäftigten eines von sechs Hauptzollämtern in Baden-Württemberg. Die Zuständigkeit reicht vom Kreis Freudenstadt im Süden bis zum Rhein-Pfalz-Kreis im Nordwesten und dem Neckar-Odenwald-Kreis im Nordosten. Mit seinen sechs Zollämtern in Mannheim, Heidelberg, Bruchsal, Baden-Baden, Pforzheim und Karlsruhe, den beiden Kontrolleinheiten Verkehrswege und Flughafen Baden Airport sowie den vier Standorten zur Bekämpfung der Schwarzarbeit in Karlsruhe, Rastatt, Heidelberg und Ludwigshafen ist das Hauptzollamt in der Fläche gut vertreten und präsent. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.zoll.de.

