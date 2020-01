HZA-KA: Telefonische Erreichbarkeit des Standortes Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) Rastatt in der Kehler Straße 49

Anzeige

Karlsruhe, Rastatt (ots) – Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit, Standort Rastatt, in der Kehler Straße 49 ist vorübergehend über die Zentrale des Hauptzollamts Karlsruhe unter der Telefonnummer 0721/3710-0 erreichbar.

Zusatzinformation: Zu den Dienststellen des Hauptzollamts Karlsruhe gehören neben dem Dienstsitz in Karlsruhe die Zollämter in Karlsruhe, Mannheim, Heidelberg, Bruchsal, Pforzheim und Baden-Baden, dazu eine Abfertigungsstelle Nagold und ein Zollservicepoint in Ludwigshafen, die FKS-Standorte Karlsruhe, Heidelberg, Rastatt und Ludwigshafen, die Kontrolleinheit am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden und die mobile Kontrolleinheit Verkehrswege.

Rückfragen bitte an:

Hauptzollamt Karlsruhe Stephanie Henig Telefon: 0721/3710-328 E-Mail: presse.hza-karlsruhe@zoll.bund.de www.zoll.de

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121249/4499601 OTS: Hauptzollamt Karlsruhe

Original-Content von: Hauptzollamt Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121249/4499601