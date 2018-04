Ichenheim – Alleinbeteiligt gestürzt

Ichenheim (ots) – Ein 16-jähriger Fahrer eines Leichtkraftrades war am Dienstagmittag auf der Landstraße zwischen Ichenheim und Meißenheim unterwegs, als er gegen 13 Uhr die Kontrolle über sein Zweirad verlor und nach rechts von der Fahrbahn abkam. Er zog sich hierbei leichte Verletzungen zu, die im Nachgang in einem örtlichen Krankenhaus ambulant versorgt wurden. An seiner Yamaha entstand ein Schaden von rund 600 Euro.

/ya

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/3919574