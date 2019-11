Iffezheim, B500- Reifen verloren, Zeugenaufruf

Anzeige

Iffezheim (ots) – Ein verlorener Reifen eines derzeit unbekannten Lastwagens sorgte am Donnerstagmorgen auf der B500 in Richtung A5 für ein beschädigtes Fahrzeug. Gegen 5:35 Uhr hatte sich am Lastwagen der Profilmantel eines Reifens gelöst und beschädigte im Flug die Stoßstange sowie den Kühler eines Mitsubishi, welcher auf der B500 in Richtung Iffezheim unterwegs war. Aufgrund des entstandenen Schadens war das Fahrzeug nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Unfallverursacher entzog sich seiner Verantwortung und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Der Sachschaden am Mitsubishi beträgt etwa 3.000 Euro. Hinweise zum Unfallverursacher nehmen die Beamten des Polizeireviers Rastatt unter der Telefonnummer: 07222 761-0 entgegen.

/jh

