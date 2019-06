Iffezheim – Bussard contra Motorrad

Anzeige

Iffezheim (ots) – Zu einem außergewöhnlichen Unfall wurden Beamte des Polizeireviers Rastatt am Mittwochabend gerufen. Ein 54-jähriger Motorradfahrer war gegen 21.20 Uhr von der B 500 kommend die L75 in Richtung Rastatt unterwegs. Unmittelbar vor der Abzweigung in die Hügelsheimer Straße nach Iffezheim stieß er mit einem tief die Straße überfliegenden Bussard zusammen. Der 54-Jährige kam glücklicherweise nicht zu Fall und konnte sein Motorrad sicher anhalten. Der Mäusebussard verendete noch an der Unfallstelle. Der Motorradfahrer wurde, da der Bussard ihm voll gegen den Motorradhelm geknallt war, verletzt ins nächste Krankenhaus eingeliefert. Es entstand geringer Sachschaden. /ag

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 – 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4296001