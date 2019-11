Iffezheim – Dringend Zeugen gesucht

Anzeige

Iffezheim (ots) – Um den Beteiligten eines Verkehrsunfalles zu helfen, hielt der Fahrer eines Opel Zafira am vergangenen Freitag kurz vor 14.30 Uhr am rechten Fahrbahnrand der L78b zwischen dem Kreisel Wintersdorf und der L75 an. Kurz nachdem der Fahrer seinen grauen Wagen verlassen hatte, hörte er einen lauten Knall und sah zurück. Dabei konnte der Helfer ein ins Schleudern geratenes Motorrad erkennen. Dem Fahrer gelang es noch die Maschine rechtzeitig abzufangen, setzte dann aber seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Der Opel-Fahrer sah nach, stellte einen erheblichen Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro fest und musste sein Fahrzeug zudem noch abschleppen lassen. Die Fahndung nach dem Verursacher, einem Motorradfahrer, läuft immer noch. Zeugen, die hierzu nähere Angaben machen können, setzten sich bitte telefonisch mit dem Polizeiposten in Iffezheim, Telefon: 07229 2273, in Verbindung.

