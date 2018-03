Iffezheim – Falscher Alarm

Iffezheim (ots) – Ein Großaufgebot an Polizei zog die Meldung eines 23-jährigen Bewohners der Hügelsheimer Straße nach sich. Der Mann teilte in den frühen Freitagmorgenstunden über Notruf mit, dass es mit seinem Besuch zum Streit kam und dabei auch ein Messer im Spiel war. Nachdem gegen 1:15 Uhr mehrere Polizeistreifen samt Polizeihunden vor Ort waren, konnten weder Verletzte noch besagtes Messer vorgefunden werden. Hintergrund war, so bleibt trotz mancher sprachlicher Barrieren zu vermuten, dass ein Teil der Anwesenden schlafen, ein anderer Teil aber laut Musik hören wollte. Nachdem der Besuch die Wohnung verlassen hatte, kehrte wieder Ruhe ein.

