Iffezheim – Folgenreiche Ausfahrt

Iffezheim (ots) – Nach ersten Erkenntnissen dürfte die massive Alkoholisierung eines 46-jährigen Audi-Fahrers am frühen Donnerstagmorgen auf der B500 zu einem folgenschweren Verkehrsunfall geführt haben. Der Mann war gegen 4.30 Uhr in Richtung Baden-Baden unterwegs, als er auf die Gegenfahrbahn geriet und hierbei eine Sattelzugmaschine samt Auflieger touchierte. Durch den Zusammenstoß wurde der Unfallverursacher leicht verletzt und musste durch alarmierte Helfer des Rettungsdienstes in ein Krankenhaus gebracht werden. Wie die weiteren Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Rastatt ergaben, dürfte der Mann mit rund zwei Promille am Steuer seines Wagens gesessen haben. Den Führerschein musste er abgeben. Im Zuge der Unfallaufnahme musste die Bundesstraße zeitweise komplett gesperrt werden. Der Gesamtschaden wird auf rund 30.000 Euro geschätzt.

