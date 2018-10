Iffezheim – Hilfsbereite Bürger nach Verkehrsunfall

Anzeige

Iffezheim (ots) – Nach einem Verkehrsunfall am Sonntag auf der B500 ist eine 79-jährige Suzuki-Lenkerin leicht verletzt worden. Die Seniorin befuhr gegen 11:30 Uhr die B500 von Baden-Baden in Richtung Zimmerplatz. In einer starken Rechtskurve kam sie nach links von ihrem Fahrstreifen ab und stieß seitlich mit dem entgegenkommenden VW-Kleinbus eines 37-Jährigen zusammen. Hierbei zog sich die Endsiebzigerin leichte Verletzungen zu. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 22.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme taten sich zwei Bürger durch ihr Handeln hervor, da sie direkt nach dem Unfall der Polizei tatkräftig zur Seite standen.

/lw

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4094235