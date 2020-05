Iffezheim – Leicht verletzt

Anzeige

Iffezheim (ots) – Ein leicht verletzter Autofahrer und ein Gesamtschaden von rund 60.000 Euro war nach einem Verkehrsunfall am heutigen Donnerstagmorgen im Kreuzungsbereich der L75 zur K3730 zu beklagen. Während die genauen Hintergründe der sich gegen 8.30 Uhr zugetragenen Kollision noch nicht abschließend geklärt sind, steht fest, dass ein stark beschädigter VW an den Abschlepphaken musste. Die Recherchen der eingesetzten Ermittler dauern noch an.

