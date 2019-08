Iffezheim – Mit Radfahrer zusammengestoßen

Anzeige

Iffezheim (ots) – Die Kollision mit einem Auto endete für einen 71 Jahre alten Radfahrer am Donnerstagmorgen im Rastatter Krankenhaus. Der 24-jährige Lenker eines Renault war gegen 8:15 Uhr auf der Hauptstraße unterwegs, als er an der Einmündung zur Rennbahnstraße nach links abbiegen wollte und hierbei den entgegenkommenden Radfahrer vermutlich übersehen hatte. Dieser prallte gegen die Windschutzscheibe des Renault und musste zur Behandlung durch den Rettungsdienst in die Klinik gebracht werden. Der Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. /ma

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

