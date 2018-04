Iffezheim – Radfahrerin von Traktor erfasst

Iffezheim (ots) – Eine schwerverletzte Radfahrerin musste nach einem Unfall am Montagmittag durch den Rettungsdienst in das Rastatter Klinikum gebracht werden. Die 45-jährige Radlerin war gegen 13:35 Uhr auf dem Radweg parallel zur Badener Straße von Sandweier her kommend in Richtung Iffezheim unterwegs. Nachdem die Ampelanlage für sie auf `Grün´ umgeschaltet hatte überquerte sie die L 75 und wurde von einem aus der Gegenrichtung kommenden und rechts abbiegenden Traktor erfasst. Dieser hatte aus seiner Fahrtrichtung nach bisherigem Ermittlungsstand ebenfalls `Grün´. Der genaue Unfallhergang wird nun durch die Beamten der Verkehrspolizei Baden-Baden ermittelt.

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/3912995