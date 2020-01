Iffezheim – Schwerer Verkehrsunfall – Nachtragsmeldung

Anzeige

Iffezheim (ots) – Bei dem Verkehrsunfall am Montagnachmittag ist eine ältere, noch nicht identifizierte Radfahrerin an den Folgen ihrer schweren Verletzungen an der Unfallstelle verstorben. Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr der Fahrer des Entsorgungsfahrzeuges auf der Tullastraße und beabsichtigte nach rechts in den Mittelweg abzubiegen. Beim Ausscheren nach links erfasste er dabei mit einem Vorderrad die ordnungsgemäß in entgegengesetzter Richtung auf der Tullastraße fahrende Frau. Ein Notfallkrisenteam ist im Einsatz. Der Fahrer des Lastwagens musste unter den Eindrücken des Geschehenen vom Rettungsdienst betreut werden.

Ursprüngliche Meldung vom 20.01.2020, 16:27 Uhr

Iffezheim – Schwerer Verkehrsunfall

Zu einem schweren Unfall mit einem Lastwagen kam es am Montagnachmittag in der Tullastraße. Gegen 15:35 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Rettungsdienste und der Polizei durch Anwohner darüber informiert, dass es offenbar zu einer Kollision während eines Abbiegevorganges gekommen sei. Derzeit befinden sich die Einsatzkräfte der Polizei und des Rettungsdienstes, sowie ein Rettungshubschrauber noch an der Unfallstelle.

