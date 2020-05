Iffezheim – Sohn und Vater kollidieren

Anzeige

Iffezheim (ots) – Am Sonntagmittag kam es in der Karlstraße zu einem Unfall zwischen einem Vater und seinem Sohn, welche mit dem Fahrrad unterwegs waren. Der Vierjährige verlor wohl bei einer Steigung die Kontrolle über sein Fahrrad, wodurch er in die Fahrbahn seines Vaters kam. Die Beiden stürzten, wobei sich der 32 Jahre alte Vater und sein Sohn verletzten. Rettungskräfte versorgten sie vor Ort und brachten sie anschließend in eine Nahe Klinik. /bm

