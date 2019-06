Iffezheim – Streit eskaliert

Anzeige

Iffezheim (ots) – Ein Streit aus noch unbekannter Ursache zwischen drei Arbeitern eskalierte am Dienstagabend derart, dass mehrere Polizeibeamte und der Rettungsdienst benötigt wurden. Nach bisherigen Erkenntnissen entwickelte sich der Zwist zwischen den miteinander bekannten Beteiligten gegen 21:30 Uhr während dem gemeinsamen Alkoholkonsum. Im Verlauf der Auseinandersetzung soll ein 36-Jähriger mit einem Messer auf einen 20-Jährigen losgegangen sein. Als ein 41 Jahre alter Mann dazwischen gehen wollte, soll er durch den fünf Jahre jüngeren mit dem Messer leicht am Bein verletzt worden sein. Dem nicht genug, soll der Mittdreißiger offenbar eine Eisenstange ergriffen und damit seine beiden Widersacher traktiert haben, die dadurch leichte Verletzungen davon trugen. Der 41-Jährige wurde durch den Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in das Rastatter Klinikum gebracht. Nach der vorläufigen Festnahme des 36-Jährigen, musste dieser den Rest der Nacht zur Ausnüchterung im Polizeigewahrsam verbringen. Ihn erwartet darüber hinaus ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung.

/rs

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 – 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4295362