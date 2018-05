Iffezheim – Streit eskalierte

Iffezheim (ots) – Wegen des Bierpreises eskalierte am Donnerstagabend ein Streit in einer Gaststätte an der Staustufe. Ein 30-jähriger Mann geriet gegen 22:20 Uhr so in Rage, dass er offenbar zunächst mit einem Stein eine Scheibe der Gaststätte eingeworfen und im Anschluss einen 61-jährigen Gast und den Wirt geschlagen haben soll. Die genauen Abläufe, bei denen auch der Tatverdächtige verletzt wurde, sind nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

/rs

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 – 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/3941292