Iffezheim – Streitigkeiten

Anzeige

Iffezheim (ots) – Das Verhalten einer 33 Jahre alten Frau sorgte am Montagabend für einen Polizeieinsatz in einer Gemeinschaftsunterkunft in der Schillerstraße. Gegen 20:00 Uhr kam es zwischen der Dame und weiteren Bewohnern zu einer körperlichen Auseinandersetzung. In der Folge wurden zwei Beteiligte leicht verletzt. Die Beamten des Polizeipostens Iffezheim haben die Ermittlungen aufgenommen.

/me

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4429948