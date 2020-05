Iffezheim – Unfallverursacherin stellt sich, Geschädigter gesucht

Anzeige

Iffezheim (ots) – Nach einem Unfall am Dienstagabend auf der Hauptstraße in Iffezheim, hat sich die mutmaßliche Unfallverursacherin bei den Beamten des Polizeipostens gestellt. Den Schilderungen der Mercedes-Fahrerin zu Folge, war sie gegen 19:40 Uhr auf der Hauptstraße aus Richtung eines Supermarktes kommend in Richtung Ortsmitte unterwegs, als sie mit ihrem rechten Außenspiegel einen geparkten weißen Kastenwagen streifte. Nachdem sie zunächst weiterfuhr, zeigte sie den Unfall nun an. Nach der Sicherung der Unfallspuren, sind die Beamten des Polizeipostens Iffezheim nun auf der Suche nach dem beschädigten Fahrzeug. Dessen Besitzer wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 07229 2273 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.

