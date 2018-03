Iffezheim – Wohnwagen brachial gestohlen

Iffezheim (ots) – Vom Hof eines Firmengeländes haben Unbekannte zwischen Samstag und Sonntagabend im `Nordring´ einen Wohnwagen entwendet, der dort untergestellt war. Um an den Caravan zu kommen, wurde zunächst ein Maschendrahtzaun eines benachbarten Firmenareals und im Anschluss der Zaun des eigentlichen Firmengeländes mit einem Fahrzeug durchbrochen. Der auf dem Gelände im `Nordring´ abgestellte Wohnanhänger wurde dann an das Fluchtfahrzeug angehängt. Die Unbekannten entfernten sich danach auf dem gleichen Weg, wie sie gekommen waren. An einem weiteren Anhänger wurde ein Staufach aufgebrochen und eine darin befindliche Kabeltrommel entwendet. Der Schaden durch den Caravan-Diebstahl und die Beschädigungen an den Zäunen und dem zweiten Wohnwagen lassen sich noch nicht abschätzen.

