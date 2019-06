Illingen – Beim Abbiegen Motorradfahrer übersehen

Anzeige

Enzkreis (ots) – Eine 51-jährige Pkw-Fahrerin verursachte am Sonntagnachmittag einen Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 10. Die Frau fuhr kurz vor 15.00 Uhr von Illingen in Richtung Bundesstraße 10. An der Einmündung hielt sie zunächst an, bog dann nach links in Richtung Vaihingen ab. Hierbei übersah sie einen aus Richtung Mühlacker kommenden Motorradfahrer. Der 50-jährige Biker konnte noch nach rechts ausweichen, kam aber in den unbefestigten Seitenstreifen und stürzte. Er und seine 52-jährige Sozia wurden leicht verletzt. Am Motorrad entstand ein Sachschaden von geschätzten 2000 Euro.

