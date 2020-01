Illingen – Betrunken und ohne Führerschein im Straßenverkehr – Betäubungsmittel in der Wohnung

Anzeige

Illingen (ots) – Ein zwanzigjähriger Pkw- Lenker befuhr am Sonntagvormittag in Illingen die Schützinger Straße Richtung Bahnhofstraße. Mit über 0,6 Promille und ohne Führerschein geriet er von der Fahrbahn ab und verursachte einen Unfall mit Sachschaden.

Eine Zeugin beobachtete, wie der junge Mann im Kreisverkehr mit seinem Ford zunächst gegen den dortigen Bordstein und im Anschluss gegen ein Verkehrszeichen fuhr. Der Sachschaden an der Verkehrsinsel und am Verkehrsschild wurde auf rund 200 Euro geschätzt. Der Sachschaden am Pkw des Unfallverursachers auf rund 2000 Euro. Während der Überprüfung des Fahrers durch die Polizeibeamten ergaben sich weiterhin Verdachtsanzeichen für den Konsum von Betäubungsmitteln. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung wurden neben verschiedenen Betäubungsmitteln auch ein verbotener Gegenstand und mehrere Handys aufgefunden. Der Heranwachsende muss nun gleich mit mehreren Strafverfahren rechnen.

