Illingen – Diebe entwenden Limonadenflaschen

Anzeige

Illingen (ots) – Auf Softgetränke in Plastikflaschen hatten es unbekannte Täter am Wochenende in Illingen abgesehen. In der Zeit zwischen Samstag, 23.05.2020, 21:30 Uhr und Montag, 25.05.2020, 06:00 Uhr, drangen die Unbekannten über eine Schiebetür in einen Lagerraum des in der Luigstraße befindlichen Marktes ein. Insgesamt vierundzwanzig Flaschen süßer Limonade im Wert von über 140 Euro nahmen die Täter im Anschluss mit.

Bei Hinweisen zu diesem Diebstahl kontaktieren Sie bitte das Polizeirevier Mühlacker unter 07041/9693-0.

Sabine Maag, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim Telefon: 07231 186-1111 E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/4606036 OTS: Polizeipräsidium Pforzheim

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/4606036