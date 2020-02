Illingen – Einbrecher stiehlt Bargeld

Anzeige

Enzkreis (ots) – In der Nacht auf Dienstag wurde in eine Bäckerei in der Luigstraße in Illingen eingebrochen. Zwischen Montag, 20.30 Uhr und Dienstag, 04:40 Uhr, hebelte der Täter die Schiebetür zur Bäckerei auf und gelangte so in die Räumlichkeiten. Dort entwendete er Bargeld im vierstelligen Bereich.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Mühlacker unter 07041 96930 zu wenden.

Simone Unger, Pressestelle

