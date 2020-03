Illingen – Einbruch in Bäckerei

Anzeige

Illingen (ots) – Unbekannte verschafften sich in den frühen Morgenstunden am Dienstag Zutritt zu einer Bäckerei in einem Lebensmittelmarkt in der Luigstraße. Die Täter warfen mittels eines Gegenstands die Zugangstür zum Markt ein und konnten so ins Innere gelangen. In der Bäckerei konnten die Unbekannten einen Tresor aufbrechen und Bargeld von über 2000 Euro entwenden. Die Tatzeit kann von 02.25 Uhr bis 02.45 Uhr eingegrenzt werden. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mühlacker, Tel. 07041 9693-0, in Verbindung zu setzen.

