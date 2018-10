Illingen – Einbruch in Firma

Anzeige

Enzkreis (ots) – Unbekannte sind in der Nacht auf Mittwoch zwischen 20:00 und 05:00 Uhr in ein Firmengebäude in der Straße „Im Grund“ in Illingen-Schützingen eingebrochen und haben aus einem Lagerraum mehrere Gegenstände im Wert einigen tausend Euro entwendet.

Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mühlacker unter 07041/96930 in Verbindung zu setzen.

Florian Herr, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4102711