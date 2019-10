Illingen – Einbruch in Kiosk

Anzeige

Enzkreis (ots) – Einen Einbruchsversuch unternahmen unbekannte Täter im Zeitraum von Sonntag bis Montag, 08:00 Uhr an einem Kiosk in Illingen.

Mittels eines Hebelwerkzeugs schoben die Täter den Rollladen des Kiosks in der Bahnhofstraße in Illingen auf, mit dem Ziel Zigaretten zu entwenden. Ob dies gelang, kann zum aktuellen Zeitpunkt nicht geklärt werden. Es entstand ein Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch an das Polizeirevier Mühlacker unter der Nummer 07041-96930 zu wenden.

Kai Kremer, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4417739