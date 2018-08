Anzeige

Enzkreis (ots) – Unbekannte sind in der Nacht auf Sonntag zwischen 19:00 und 10:00 Uhr in einen Lagerraum des in der Straße „Buckelbäumle“ gelegenen Kletterwalds in Illingen eingebrochen und hatten es dabei offenbar auf Werkzeug abgesehen. Der Wert … Lesen Sie hier weiter…

