Illingen – Einbruch in Schnellimbiss

Enzkreis (ots) – Unbekannte sind in der Nacht auf Donnerstag in einen Schnellimbiss in Illingen eingebrochen und haben dabei Wechselgeld sowie Scheingeld aus Spielautomaten entwendet.

Nach den bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter zwischen 22:00 und 09:15 Uhr über ein Fenster Zutritt zu dem in der Bahnhofstraße gelegenen Imbiss. Im Verkaufsraum nahmen die Einbrecher dann das dort vorgefundene Wechselgeld an sich. Zudem öffneten sie gewaltsam zwei aufgestellte Spielautomaten und entwendeten daraus die Geldkassetten mit Scheingeld in noch unbekannter Höhe. Anschließend gelang es den Tätern, mit ihrer Beute unerkannt zu entkommen.

Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mühlacker unter 07041/96930 in Verbindung zu setzen.

