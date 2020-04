Illingen – Fahndung mit Polizeihubschrauber nach Einbrüchen

Anzeige

Illingen (ots) – Unbekannte brachen in den frühen Morgenstunden am Montag in ein Schulzentrum und ein Kiosk im Bereich der Ortsmitte ein. Beamte des Polizeireviers Mühlacker wurden auf den Einbruch in den Kiosk aufmerksam. Mit über zehn Streifen wurden intensive Fahndungsmaßnahmen eingeleitet. Zur Unterstützung war ein Polizeihubschrauber im Einsatz.

Im Zuge der Ermittlungen wurde bekannt, dass in unmittelbarer Nähe zum Kiosk in ein Schulzentrum eingebrochen worden war. Über die Höhe des Diebesguts liegen noch keine näheren Erkenntnisse vor.

Im Rahmen der Fahndung konnte ein 16-jähriger und ein 17-jähriger Tatverdächtiger festgenommen werden. Ob die beiden Jugendlichen mit der Tat in Verbindung stehen, muss im Rahmen der Ermittlungen geklärt werden.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mühlacker, Tel. 07041 9693-0, in Verbindung zu setzen.

Dirk Wagner, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim Telefon: 07231 186-1111 E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/4582013 OTS: Polizeipräsidium Pforzheim

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/4582013