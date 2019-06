Illingen – Gartenhütte abgebrannt

Anzeige

Illingen (ots) – In der Verlängerung der Illinger Seestraße ist am Donnerstag gegen 01.20 Uhr aus noch unklarer Ursache eine Gartenhütte in Brand geraten. Die Freiwillige Feuerwehr aus Illingen rückte mit 17 Einsatzkräften zur Brandbekämpfung der bereits in Vollbrand stehenden Hütte aus. Am Ende schlug ein Sachschaden von bis zu 10.000 Euro zu Buche. Der Polizeiposten in Illingen ermittelt und bittet um Zeugenhinweise, die beim Polizeirevier Mühlacker unter 07041/96930 entgegengenommen werden.

Ralf Minet, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4296468