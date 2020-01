Illingen – Hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall

Anzeige

Illingen (ots) – Nicht angepasste Geschwindigkeit dürfte die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich am Donnerstagabend bei Illingen ereignet hat.

Ein 20-jähriger BMW-Fahrer war gegen 19:30 Uhr auf der Kreisstraße 4579 von Kleinglattbach kommend in Richtung Illingen unterwegs. Beim Verlassen des Kreisverkehrs beim Ortseingang Illingen in Richtung Vaihinger Straße fuhr der 20-Jährige offensichtlich zu schnell, sodass er nach links von der Fahrbahn abkam. In der Folge prallte der BMW zunächst gegen einen Baum, drehte sich dann und stieß im Anschluss gegen einen zweiten Baum. Während der 20-Jährige unverletzt blieb, entstand an seinem Wagen Sachschaden von etwa 20.000 Euro.

