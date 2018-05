Illingen – Lkw fährt Ampelanlage um

Illingen (ots) – Am frühen Mittwochmorgen kollidierte ein Lkw mit einer Ampelanlage, so dass diese komplett zerstört wurde. Der 23-jährige Lkw-Fahrer befuhr gegen 06.50 Uhr die B 10 von Illingen in Fahrtrichtung Vaihingen an der Enz und kam im Kreuzungsbereich mit der Landstraße 1125 auf der regennassen Fahrbahn nach rechts in den Grünstreifen. Dort prallte er mit der Ampelanlage zusammen, die dadurch umknickte und mit der zusätzlich angebrachten Beschilderung völlig zerstört wurde. Der Fahrer blieb unverletzt. An seinem Lkw entstand ein Schaden von etwa 5.000 Euro, der in Eigenregie abgeschleppt wurde. Der verursachte Sachschaden an der Ampelanlage wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.

