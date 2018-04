Illingen – Mutmaßlicher Uhrendieb festgenommen

Calw (ots) – In der Nacht zum Freitag konnte in Illingen ein 32-Jähriger vorläufig festgenommen werden, der im dringenden Verdacht steht eine Schaufensterscheibe eingeschlagen und anschließend Uhren im Wert von etwa 2.500 Euro gestohlen zu haben.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizeireviers Mühlacker schlug der Tatverdächtige am Donnerstag, gegen 23:45 Uhr, mit einer Gerüststange die Schaufensterscheibe eines Geschäfts in der Illinger Bahnhofstraße ein. Die Gerüststange wurde zuvor von einer in der Nähe befindlichen Baustelle entnommen. Anschließend entwendete er die dort ausgestellten Uhren und flüchtete. Eine Funkstreife des Polizeireviers Mühlacker konnte den Tatverdächtigen bei seiner Flucht ausfindig machen. Bei der anschließend durchgeführten Personenkontrolle konnte ein Teil des Diebesguts sichergestellt und der 32-Jährige festgenommen werden.

Mit den weiteren Ermittlungen ist derzeit der Polizeiposten Illingen betraut.

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/3928866