Illingen: Unbekannte rauben 56-Jährigen aus

Anzeige

In Illingen ist es in der Behringstraße in der Nacht auf Sonntag, 8. September, zu einem Raubüberfall gekommen. Dies teilte das Polizeipräsidium Karlsruhe mit. Laut Angaben des 56-jährigen Geschädigten erhielt dieser bei einer Bahnunterführung einen Schlag auf den Hinterkopf und verlor kurzzeitig das Bewusstsein. Als er wieder zu sich kam, fehlte demnach die Geldkasse eines Vereinsheims mit mehreren hundert Euro Bargeld.

Der Geschädigte wollte die Geldkasse von einem zuvor besuchten Vereinsheim zu sich nach Hause transportieren. Einen Teil der Strecke legte der 56-Jährige in Begleitung eines Zeugen zurück. Zum Zeitpunkt des Raubes war der Mann jedoch alleine. Angaben zu dem Täter konnten keine gemacht werden.

Der Kriminaldauerdienst bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0721)6665555 zu melden.

BNN/ots