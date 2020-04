Motorrad und Auto stoßen zusammen – tödlicher Unfall im Enzkreis

Anzeige

Am Sonntagabend sind bei Illingen im Enzkreis ein Auto und ein Motorrad zusammengestoßen. Dabei wurde der 64-jährige Fahrer des Motorrads getötet, wie das Polizeipräsidium Pforzheim am Montag mitteilte.

Demnach war der 40 Jahre alte Fahrer eines Opels gegen 20 Uhr auf der Kreisstraße 4505 in Richtung Illingen unterwegs gewesen. Um auf einen Feldweg zu gelangen, sei er nach links abgebogen. Hierbei stieß er laut Mitteilung mit dem aus Richtung Illingen kommenden Motorradfahrer zusammen. Der 64-Jahre alte Mann wurde so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb.

Die beiden Insassen im Opel blieben unverletzt. Ein Gutachter wurde herangezogen, um den Unfallhergang zu rekonstruieren. Die Freiwillige Feuerwehr Illingen befand sich mit vier Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften vor Ort. Zudem waren ein Notarzt und ein Rettungswagen im Einsatz.

Die Strecke zwischen Illingen und Roßwag, einem Stadtteil von Vaihingen an der Enz, blieb für Unfallaufnahme und Bergung bis 23.45 Uhr gesperrt.

BNN