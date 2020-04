Illingen – Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen

Anzeige

Illingen (ots) – Am Samstagabend kam es auf der Kreisstraße 4505 zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Personen leicht verletzt wurden.

Ein 45-jähriger Autofahrer war gegen 20 Uhr von Mühlhausen in Richtung Illingen unterwegs, als er in einer Rechtskurve mit seinem BMW auf die Gegenfahrbahn gelangte. Ein entgegenkommender 47-jähriger BMW-Fahrer versuchte noch dem anderen BMW auszuweichen ehe es dennoch zu einem Zusammenstoß kam. Beide Fahrzeuge wurden durch den Aufprall so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Die Fahrzeuglenker sowie ein 43-jähriger Beifahrer wurden durch die Kollision leicht verletzt. Während der Unfallaufnahme musste die Kreisstraße vollgesperrt werden. Der entstandene Sachschaden lässt sich derzeit noch nicht genau beziffern.

