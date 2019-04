Illingen – Verkehrsunfall unter Joggern

Anzeige

Illingen (ots) – Unter äußerst unglücklichen Umständen haben sich am Dienstagabend in Illingen zwei Jogger getroffen. Beide begegneten sich beim Abbiegen und stießen mit den Köpfen zusammen. Sie zogen sich teils erhebliche Verletzungen im Kopfbereich zu und mussten im Krankenhaus behandelt werden.

Nach den Feststellungen des Polizeireviers Mühlacker wollte gegen 19.20 Uhr ein 60-Jähriger Läufer vom Gehweg der „Neuhalde“ kommend nach links in die Schützinger Straße abbiegen. Im selben Moment bog ein 16-jähriger Jogger von der Schützinger Straße her nach rechts in die „Neuhalde“ ab und es kam zum Zusammenstoß. Wohl aufgrund hoher Bepflanzung und Sichtschutzelementen konnten sich die Sportler vorher nicht wahrnehmen.

Zunächst war irrtümlich eine Schlägerei unter zwei Joggern gemeldet worden. Die Rettungsdienste waren mit zwei Besatzungen vor Ort geeilt. Der 60-Jährige war so schwer verletzt, dass er von einem Rettungsteam in die Klinik gebracht werden musste. Sein junger Kontrahent konnte sich mit erlittenen leichteren Gesichtsverletzungen selbstständig in Behandlung begeben.

