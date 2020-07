Illingen Zwei leicht verletzte Personen nach Abbiegevorgang

Anzeige

Enzkreis (ots) – Ein durch ein Abbiegevorgang verursachter Auffahrunfall forderte am Dienstagmittag zwei verletzte Personen.

Gegen 14:30 Uhr befuhr ein 23-jährige VW-Fahrerin die Bundesstraße 10 aus Illingen kommend in Richtung Vaihingen: An der Einmündung zur Kreisstraße 4508 beabsichtigte ein Fahrzeug nach links abzubiegen, aufgrund dessen ein dahinter befindlicher Audi, durch seinen 40-jährigen Fahrer abgebremst wurde. Vermutlich aus Unachtsamkeit fuhr die VW-Fahrerin auf den vor ihr abbremsenden Audi auf beide Fahrzeugführer wurden durch den Unfall leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 800,00 Euro.

