Im Regen von der Fahrbahn abgekommen

A5 Offenburg (ots) – Aufgrund plötzlich einsetzenden Starkregens kam am Sonntagnachmittag der Fahrer eines Audi A6 auf der A5, Fahrtrichtung Süden, kurz vor dem Parkplatz „Gottswald“, nach rechts von der Fahrbahn ab. Die vierköpfige Familie war auf dem Weg in den Urlaub. Vorsorglich wurden die beiden Erwachsenen und die zwei Kleinkinder in eine Klinik gebracht. Dem ersten Anschein nach waren sie unverletzt. Am Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von ca. 20.000 Euro.

/Stgl

