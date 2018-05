Ispringen – Brand an Balkon

Ispringen (ots) – Aus bislang ungeklärter Ursache gerieten in der Nacht von Montag auf Dienstag mehrere Holzblumenkästen auf einem Balkon in der Vogelsangstraße in Brand. Das Feuer griff schließlich auch auf den Balkon selbst, eine Pergola und die Hausfassade über. Ein weiteres Ausbreiten der Flammen konnte durch den Einsatz der Freiweilligen Feuerwehr Ispringen verhindert werden. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 3.000 Euro. Die weiteren Ermittlungen zur Erforschung der genauen Brandursache hat das Polizeirevier Pforzheim-Nord übernommen.

